Водитель под наркотиками на авто в розыске: в Киеве произошла погоня со стрельбой

Сегодня, 27 февраля, в Святошинском районе Киева водитель в состоянии наркотического опьянения пытался скрыться от правоохранителей. Для его задержания полиция открыла огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патрульной полиции Киева.

Правоохранители сообщили, что во время патрулирования в Святошинском районе за нарушение ПДД остановили автомобиль Mazda. У водителя обнаружили признаки наркотического опьянения.

"Проверив информацию об автомобиле и гражданине, мы установили, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой, а водитель лишен права управления по решению суда за управление в состоянии опьянения", - сказано в заявлении.

Инспекторы отметили, что водитель вел себя агрессивно и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В тот момент, когда полицейские составляли админматериалы, мужчина наехал на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Правоохранители начали преследование и заблокировали автомобиль нарушителя на проспекте Воздушных Сил, однако тот и дальше пытался убежать.

"Для принудительной остановки транспортного средства в соответствии с ч. 4 п. 7 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" патрульные применили табельное огнестрельное оружие и остановили автомобиль беглеца. В результате стрельбы травмированные отсутствуют", - говорится в заявлении Патрульной полиции.

Сейчас нарушитель задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители составляют соответствующие админматериалы.