ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Водитель под наркотиками на авто в розыске: в Киеве произошла погоня со стрельбой

Киев, Пятница 27 февраля 2026 12:51
UA EN RU
Водитель под наркотиками на авто в розыске: в Киеве произошла погоня со стрельбой Иллюстративное фото: полицейские задержали в Киеве водителя под наркотиками (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 27 февраля, в Святошинском районе Киева водитель в состоянии наркотического опьянения пытался скрыться от правоохранителей. Для его задержания полиция открыла огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патрульной полиции Киева.

Читайте также: С вилами и стрельбой: задержание на Буковине переросло в стычку

Правоохранители сообщили, что во время патрулирования в Святошинском районе за нарушение ПДД остановили автомобиль Mazda. У водителя обнаружили признаки наркотического опьянения.

"Проверив информацию об автомобиле и гражданине, мы установили, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой, а водитель лишен права управления по решению суда за управление в состоянии опьянения", - сказано в заявлении.

Инспекторы отметили, что водитель вел себя агрессивно и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В тот момент, когда полицейские составляли админматериалы, мужчина наехал на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Правоохранители начали преследование и заблокировали автомобиль нарушителя на проспекте Воздушных Сил, однако тот и дальше пытался убежать.

"Для принудительной остановки транспортного средства в соответствии с ч. 4 п. 7 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" патрульные применили табельное огнестрельное оружие и остановили автомобиль беглеца. В результате стрельбы травмированные отсутствуют", - говорится в заявлении Патрульной полиции.

Сейчас нарушитель задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители составляют соответствующие админматериалы.

Напомним, недавно на Ровенщине полицейские провели спецоперацию по задержанию мужчины. Он скрывался после побега из воинской части и во время штурма дома открыл огонь в сторону правоохранителей.

Во время побега злоумышленник угнал автомобиль, который был припаркован на территории полигона. Когда к дому подозреваемого прибыли спецназовцы, тот начал стрелять из окна дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева
Новости
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше