З вилами і стрільбою: затримання на Буковині переросло у сутичку

Четвер 19 лютого 2026 12:52
З вилами і стрільбою: затримання на Буковині переросло у сутичку Фото ілюстративне: затримання на Буковині переросло у сутичку (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Чернівецькій області затримання чоловіка, який перебував у розшуку, переросло у масову сутичку із застосуванням зброї та вил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Чернівецької області.

Обставини інциденту

Подія сталася сьогодні, 19 лютого, у селі Мамалига.

Як розповіли у поліції, правоохоронці проводили заходи щодо розшуку 39-річного жителя Дністровського району. Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину проти встановленого порядку несення військової служби (ймовірно за СЗЧ).

Під час затримання група невідомих осіб заблокувала рух службового автомобіля правоохоронців. Громадяни почали чинити активний опір законним вимогам поліцейських, що призвело до загострення ситуації.

Застосування зброї та відео з місця події

"З метою припинення протиправних дій та деблокування руху працівник спецпідрозділу поліції Буковини здійснив попереджувальні постріли в повітря із табельної вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Як стверджують у поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі керівництво ГУНП у Чернівецькій області ініціювало проведення службової перевірки за цим фактом. Окрім цього, правоохоронці готують правову оцінку діям громадян, які перешкоджали роботі поліції та брали участь у сутичці.

Також мережею шириться відео з місця події. На кадрах видно, як один із чоловіків за допомогою вил пробиває колеса поліцейського авто, після чого між цивільними та силовиками починається бійка.

Інші випадки

Подібні інциденти між цивільними та представниками ТЦК або правоохоронцями раніше фіксували і в інших регіонах України.

Зокрема, нещодавно в Одесі натовп напав на групу оповіщення, внаслідок чого військовослужбовці отримали травми та були госпіталізовані.

Схожа ситуація сталася на Волині: там під час масової бійки у військових відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

Також конфлікт із застосуванням зброї відбувся у Деснянському районі Києва - там сутичка між громадянами та представниками ТЦК закінчилася стріляниною, а військові заявили про напад на свого співробітника.

