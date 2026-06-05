Водій, який влетів в перехід у Києві, чотири рази був в ДТП

Винуватця аварії з понівеченого авто діставали рятувальники. Наразі 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, який виявився мешканцем Херсонщини, перебуває в лікарні.

Правоохоронці встановили, що чоловік є злісним порушником: його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Крім того, він уже був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися протягом цього року.

Аварія сталася на Чоколівському бульварі. За попередніми даними водій не впорався з керуванням на великій швидкості. Унаслідок цього машина в'їхала просто в підземний перехід, де на той момент перебували люди.

На місці ДТП загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей отримали травми.

За фактом смертельної ДТП у столиці вже розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.