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Водитель, который влетел в переход в Киеве, четыре раза был в ДТП

20:02 05.06.2026 Пт
2 мин
Виновник трагедии оказался злостным нарушителем
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ДТП в Киеве 5 июня (Офис генпрокурора)

Водитель автомобиля, который влетел в Киеве в подземный пешеходный переход, был в ДТП четыре раза. Сегодня жертвами аварии стали четыре человека, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Виновника аварии из искореженного авто доставали спасатели. Сейчас 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, который оказался жителем Херсонщины, находится в больнице.

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Правоохранители установили, что мужчина является злостным нарушителем: его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Кроме того, он уже был участником четырех ДТП, два из которых произошли в течение этого года.

Авария произошла на Чоколовском бульваре. По предварительным данным водитель не справился с управлением на большой скорости. В результате машина въехала прямо в подземный переход, где на тот момент находились люди.

На месте ДТП погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы.

По факту смертельного ДТП в столице уже начато досудебное расследование. Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием автобуса, который перевернулся во время движения. В транспорте находились 14 детей - ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, которые сопровождали школьников во время экскурсии.

Также отметим, что в апреле вблизи болгарско-турецкой границы произошла смертельная авария с участием автобуса с гражданами Украины. В результате ДТП погибли два человека, еще по меньшей мере 16 человек получили травмы.

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