Не все водители будут получать "Письма счастья": ВР окончательно одобрила закон
В Украине "письма счастья" не будут присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5058 во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 305 парламентариев.
Постановление о наложении админвзыскания, которое не было выполнено путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня его вынесения, будут отправлять водителю-нарушителю.
"По обращению лица постановление о наложении административного взыскания, которое считается выполненным, направляется заказным письмом в его адрес в течение пяти дней с момента получения обращения", - указано в законе.
В случае уплаты штрафа гражданином, который ввез на территорию Украины автомобиль на еврономерах, 50% его размера по постановлению об админвзыскании за нарушение безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки автомобилей, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), до вручения такого постановления/получения почтового уведомления о вручении/об отказе в его получении/возвращения почтового отправления с отметкой о невручении, или в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу оно считается выполненным.
Постановление о штрафе также считается выполненным в случае его уплаты по сообщению о привлечении к админответственности, которое уполномоченный чиновник оставил на месте совершения нарушения на лобовом стекле автомобиля, в том числе путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня совершения нарушения.
Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла за основу законопроект №5058. За документ проголосовали 313 парламентариев.
Как писало РБК-Украина, 17 марта в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам.