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Не всі водії отримуватимуть "Листи щастя": ВР остаточно схвалила закон

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 17:04
Не всі водії отримуватимуть "Листи щастя": ВР остаточно схвалила закон Фото: Рада прийняла закон про "листи щастя" водіям-порушникам (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні "листи щастя" не надсилати водіям-порушникам, які відразу оплатили штраф. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №5058 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 305 парламентаріїв.

Постанову про накладення адмінстягнення, що не була виконана шляхом сплати 50% розміру штрафу протягом 10 днів з дня її винесення, будуть надсилати водію-порушнику.

"За зверненням особи постанова про накладення адміністративного стягнення, що вважається виконаною, надсилається рекомендованим листом на її адресу протягом п'яти днів з моменту отримання звернення", - вказано у законі.

У разі сплати штрафу громадянином, який ввіз на територію України автівку на єврономерах, 50% його розміру за постановою про адмінстягнення за порушення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування автівок, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), до вручення такої постанови/отримання поштового повідомлення про вручення/про відмову в її отриманні/повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, або протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили вона вважається виконаною.

Постанова про штраф також вважається виконаною у разі його сплати за повідомленням про притягнення до адмінвідповідальності, яке уповноважений посадовець залишив на місці вчинення порушення на лобовому склі автівки, у тому числі шляхом сплати 50% розміру штрафу протягом 10 днів з дня вчинення порушення.

Нагадаємо, в середині квітня Верховна рада прийняла за основу законопроект №5058. За документ проголосували 313 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, 17 березня в Україні набрали чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Штрафні санкції будуть застосовуватися як до водіїв, так і до пішоходів і велосипедистів.

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