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Не все водители будут получать "Письма счастья": Раде рекомендуют одобрить закон

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 17:18
Не все водители будут получать "Письма счастья": Раде рекомендуют одобрить закон Фото: "письма счастья" хотят отправлять не всем водителям-нарушителям (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине "письма счастья" планируют не присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5058 во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 11 предложений и поправок, пять из которых предлагается учесть, две из них - частично, а шесть - отклонить.

"Члены комитета 22 голосами "за" приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №5058 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5058. За документ проголосовали 313 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, 17 марта в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам.

Ранее в полиции разъяснили, как ужесточат наказание за пьяные ДТП с жертвами.

Так, 16 февраля ВРУ ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

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