Не все водители будут получать "Письма счастья": Раде рекомендуют одобрить закон
В Украине "письма счастья" планируют не присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5058 во втором чтении.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 11 предложений и поправок, пять из которых предлагается учесть, две из них - частично, а шесть - отклонить.
"Члены комитета 22 голосами "за" приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №5058 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.
Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5058. За документ проголосовали 313 парламентариев.
Как писало РБК-Украина, 17 марта в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам.
Ранее в полиции разъяснили, как ужесточат наказание за пьяные ДТП с жертвами.
Так, 16 февраля ВРУ ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.