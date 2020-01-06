Водителей предупреждают о заснеженных дорогах и гололеде

"Укравтодор" предупреждает водителей о заснеженных дорогах и гололеде на них. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, автодороги государственного значения на утро понедельника, 6 января, в ряде областей Украины заснеженные, также местами - мокрые, на перевалочных участках дорог тоже местами заснежено.

"По состоянию на 6:00 6 января местами небольшой снег в Черновицкой и Черкасской областях, туман в Одесской и Запорожской, гололед в Херсонской, туман в Кировоградской области. На остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения мокрое, в Закарпатской и Ивано Франковской местами заснеженное, в Ровенской, Одесской и Херсонской областях местами гололедица", - указано в сообщении.

Отмечается, что на перевалочных участках дорог без осадков, при этом на Вышковском перевале небольшой снег. Состояние покрытия перевалов местами заснеженное.

"Выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - информирует "Укравтодор".

Напомним, вчера в Черновицкой области из-за непогоды более 15 автомобилей оказались в снежном сугробе возле села Чуньков. Очевидцы отмечали, что автомобили находились в снежном плену более 6 часов.

Как писало РБК-Украина, 3 января в "Укравтодоре" предупреждали о снеге и туманах в некоторых областях Украины. В ведомстве призвали водителей быть осторожными на дорогах в Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. В некоторых областях фиксировали оснежение дорожного покрытия и снежные заносы.