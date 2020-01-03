Снег и туман: водителей предупреждают о непогоде

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средняя температура воздуха по стране ожидается в пределах +1 +4 градусов

В пятницу, 3 января, в некоторых областях Украины ожидается снег и туман, в связи с чем водителей призывают быть осторожными на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Так, средняя температура воздуха по стране ожидается в пределах +1 +4 градусов. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях мокрое.

"На перевальных участках дорог без осадков, Латирский перевал - местами туман. Температура воздуха -8 -16 градусов. Покрытие на Вышковском перевале заснеженное, Торунском - местами возник накат, на других горных участках дорог преимущественно сухое. Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Кроме того, для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 110 единиц техники и 185 рабочих.

Напомним, по данным пограничной службы, самыми загруженными пунктами пропуска на въезд в Украину являются Корчева-Краковец, Медика-Шегини и Дорохуск-Ягодин. Наименьшее количество пробок фиксируется на пунктах пропуска Хребенне-Рава Руська, Долгобичув-Угринов и Зосин-Устилуг.