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В Черновицкой области в снежном замете оказались более 10 автомобилей

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 22:50
В Черновицкой области в снежном замете оказались более 10 автомобилей
Фото: непогода в Черновицкой области bukinfo.com.ua)

Автомобили находятся в снежной ловушке более 6 часов

В Черновицкой области из-за непогоды более 15 автомобилей оказались в снежном замете вблизи села Чуньков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По данным очевидцев, автомобили находятся в снежном плену более 6 часов. Сейчас высота снежного замета достигает более 1 метра, но снегопад не утихает.

Отмечается,что на месте работают подразделения спасателей из состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, но они не имеют необходимой техники.

Напомним, в пятницу, 3 января, в "Укравтодоре" предупреждали о снеге и тумане в некоторых областях Украины. В ведомстве призывали водители быть осторожными на дорогах в Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. В некоторых областях фиксировали заснеживание дорожного покрытия и снежные заметы.

Кроме того, сегодня в Укргидрометцентре прогнозировали мокрый снег с дождем в западных, северных и центральных регионах. На юге ожидался дождь. Также в западных областях прогнозировали порывы ветра 15-20 м/с, в регионе был объявлен желтый уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Синоптики предупреждали о высокой вероятности схождения лавин в западных областях.

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Новости Украины Черновицкая областьСнегопад
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