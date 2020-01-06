Водіїв попереджають про засніжені дороги та ожеледицю

"Укравтодор" попереджає водіїв про засніжені дороги та ожеледицю на них. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, автодороги державного значення на ранок понеділка, 6 січня, у низці областей України засніжені, також місцями - мокрі, на перевальних ділянках доріг теж місцями засніжено.

"Станом на 6:00 6 січня місцями невеликий сніг у Чернівецькій та Черкаській областях, мряка в Одеській і Запорізькій, ожеледь у Херсонській, туман у Кіровоградській області. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення мокре, у Закарпатській та Івано-Франківській місцями засніжене, у Рівненській, Одеській та Херсонській областях місцями ожеледиця", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що на перевальних ділянках доріг без опадів, при цьому на Вишківському перевалі невеликий сніг. Стан покриття перевалів місцями засніжений.

"Виконуються роботи з очистки проїзної частини доріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - інформує "Укравтодор".

Нагадаємо, вчора у Чернівецькій області через негоду понад 15 автомобілів виявилися у сніговому заметі поблизу села Чуньків. Очевидці зазначали, що автомобілі перебували у сніговому полоні більше 6 годин.

Як писало РБК-Україна, 3 січня в "Укравтодорі" попереджали про сніг і тумани у деяких областях України. У відомстві закликали водії бути обережними на дорогах у Дніпропетровській, Вінницькій, Сумській і Харківській областях. У деяких областях фіксували засніження дорожнього покриття і снігові замети.