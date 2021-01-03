Водителей предупреждают о тумане и мокром покрытии на дорогах

Фото: туман (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Укравтодор" предупреждает водителей о туманах на большей части территории Украины. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2 -5. Состояние покрытия сухое. На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков", - говорится в сообщении.

При этом проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для его обеспечения дорожные организации задействовали в работе 464 единицы техники и 594 рабочих.

Напомним, погода в Украине ожидается в воскресенье, 3 января, сухая, ветреная и относительно теплая, но есть вероятность туманов и гололеда, поэтому водителям и пешеходам на улицах следует быть осторожными.

Как писало РБК-Украина, вчера в "Укравтодоре" отметили, что проезд по дорогам госзначения обеспечен.