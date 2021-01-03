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Водіїв попереджають про туман та мокре покриття на дорогах

Україна, Неділя 03 січня 2021 08:26
Водіїв попереджають про туман та мокре покриття на дорогах
Фото: туман (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

"Укравтодор" попереджає водіїв про тумани на більшій частині території України. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей вологе та місцями мокре.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -2 -5. Стан покриття сухий. На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок", - сказано у повідомленні.

При цьому проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Для його забезпечення дорожні організації задіяли в роботі 464 одиниці техніки та 594 робітника.

Нагадаємо, погода в Україні очікується в неділю, 3 січня, суха, вітряна і відносно тепла, проте є ймовірність туманів і ожеледиці, тому водіям і пішоходам на вулицях варто бути обережними.

Як писало РБК-Україна, вчора в "Укравтодорі" зазначали, що проїзд дорогами держзначення забезпечений.

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