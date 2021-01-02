В Украине обеспечен проезд по дорогам госзначения, - "Укравтодор"

Фото: дорога (Виталий Носач/РБК-Украина)

На утро субботы, 2 января, проезд по основным дорогам в Украине обеспечен. Покрытие на дорогах госзначения в областях с осадками местами мокрое.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Указано, что на 6:00 утра 2 января местами дождь в Днепропетровской, Луганской и Черниговской областях, на остальной территории местами туманы. На большинстве перевалочных участках дорог без осадков.

"Только на Ужоцком и Яблунецком выпадает небольшой снег. Состояние покрытия мокрое", - отмечается в сообщении.

"Укравтодор" информирует, что на дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействованы в работе 164 единицы техники и 185 рабочих.

Напомним, 31 декабря покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей было преимущественно мокрым.

Как писало РБК-Украина, в субботу погода на всей территории Украины будет пасмурной и без осадков. Температура воздуха днем ​​в регионах будет колебаться от +2 до +9 градусов.