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Водителей предупредили о снеге на дорогах

Новости » Общество     02.02.2020 - 08:41
Водителей предупредили о снеге на дорогах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Покрытие на большинстве автодорог мокрое

В воскресенье, 2 февраля, покрытия большинства автомобильных дорог государственного значения мокрое, местами возможен снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Как сообщается, на большинстве перевальных участках автомобильных дорог сегодня ожидается дождь. На Ужоцком и Торунском перевалах возможна снежная каша, а на Вишковском - местами заснеженное покрытие.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что по состоянию на утро обеспечен проезд по всем автодорогам государственного значения, пробок также не зафиксировано.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что на выходных в Карпатах сохранится высокая опасность схода лавин. В воскресенье, 2 февраля в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей была объявлена снеголавинная опасность 3-го уровня.

Также РБК-Украина писало, что в Украине три дня подряд было объявлено штормовое предупреждение с сильным снегом и метелями. В результате непогоды были обесточены 602 населенные пункты в двух областях.

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