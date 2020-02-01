Синоптики предупредили о значительной лавинной опасности в Карпатах

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Схождение лавин возможно в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей

На выходных в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидается значительная опасность схождения лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, в связи со снегопадами и метелями 1-2 февраля в Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможно схождение лавин.

В Гидрометцентре объявили 3 уровень снеголавинной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в феврале 2020 года. Синоптики прогнозируют, что в феврале месячное количество осадков будет в пределах 22-70 мм. Средняя месячная температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, а в Карпатах, на востоке и северо-востоке 6-7 градусов мороза.

Кроме того, синоптики предупреждали о дождях и мокром снеге в субботу, 1 февраля. Ожидалось, что осадки сегодня охватят всю территорию страны. Температура воздуха днем прогнозировалась в пределах +3...+8 градусов, местами термометры могут показать до +10.

Также РБК-Украина писало, что в стране три дня подряд было объявлено штормовое предупреждение со значительным снегом и метелями. В результате непогоды были обесточенными 602 населенные пункты в двух областях.