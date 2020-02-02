Водіїв попередили про сніг на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Покриття на більшості автодоріг мокре

У неділю, 2 лютого, покриття більшості автомобільних доріг державного значення мокре, місцями можливий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Як повідомляється, на більшості перевальних ділянках автомобільних доріг сьогодні очікується дощ. На Ужоцькому та Торунському перевалах можлива снігова каша, а на Вишківському - місцями засніжене покриття.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок", - додали у відомстві.

Зазначається, що станом на ранок забезпечено проїзд всіма автодорогами державного значення, заторів також не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що на вихідних у Карпатах утримається висока небезпека сходження лавин. У неділю, 2 лютого, в горах Закарпатської та Івано-Франківської областей було оголошено сніголавинну небезпеку 3-го рівня.

Також РБК-Україна писало, що в Україні три дні поспіль було оголошено штормове попередження зі значним снігом та хуртовинами. В результаті негоди було знеструмлено 602 населені пункти у двох областях.