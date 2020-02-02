ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Водіїв попередили про сніг на дорогах

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 08:41
Водіїв попередили про сніг на дорогах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Покриття на більшості автодоріг мокре

У неділю, 2 лютого, покриття більшості автомобільних доріг державного значення мокре, місцями можливий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Як повідомляється, на більшості перевальних ділянках автомобільних доріг сьогодні очікується дощ. На Ужоцькому та Торунському перевалах можлива снігова каша, а на Вишківському - місцями засніжене покриття.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок", - додали у відомстві.

Зазначається, що станом на ранок забезпечено проїзд всіма автодорогами державного значення, заторів також не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що на вихідних у Карпатах утримається висока небезпека сходження лавин. У неділю, 2 лютого, в горах Закарпатської та Івано-Франківської областей було оголошено сніголавинну небезпеку 3-го рівня.

Також РБК-Україна писало, що в Україні три дні поспіль було оголошено штормове попередження зі значним снігом та хуртовинами. В результаті негоди було знеструмлено 602 населені пункти у двох областях.

Укргідрометцентр дав прогноз погоди на лютий Під Києвом побудують три нові розв'язки
Новини України Укравтодорснегдороги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся