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Из-за непогоды в Украине обесточены более 600 населенных пунктов

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 08:23
Из-за непогоды в Украине обесточены более 600 населенных пунктов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в двух областях

По состоянию на 7 часов утра 31 января из-за осадков и порывов ветра остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что без света остались в Сумской области - 440 населенных пунктов, а в Черниговской - 162 населенных пункта.

"Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 487 работников и 366 единиц техники", - добавили в пресс-службе.

Напомним, синоптики третий день прогнозируют ухудшение погоды в Украине со штормовым ветром, метелями и снегом.

Сегодня на западе Украины дожди и снег, днем +2+6, а ночью 0+2. На севере так же, но меньшие ливни, днем +2+4, а ночью -1+1. Синоптики предупреждают, что в центре такая же погода. Впрочем, в восточных областях сегодня переменная облачность.

Вчера из-за непогоды в Украине было обесточено почти 400 населенных пунктов. В тот же день в Луганской области, в городе Лисичанск, из-за порывов ветра были обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения осталось 23 тыс. абонентов.

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