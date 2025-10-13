У водах НАТО сплив російський підводний корабель

Інші інциденти

Нагадаємо, кілька тижнів тому, 17 вересня, російське риболовецьке судно опинилося в протоці Ересунн поблизу Швеції. Незабаром шведська берегова охорона і два кораблі НАТО з Данії та Великої Британії його перехопили.

Також ми писали, що в січні 2025 року Британія помітила російський корабель-розвідник у Ла-Манші.