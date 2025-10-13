В водах НАТО всплыл российский подводный корабль

Другие инциденты

Напомним, несколько недель назад, 17 сентября, российское рыболовецкое судно оказалось в проливе Эресунн вблизи Швеции. Вскоре шведская береговая охрана и два корабля НАТО из Дании и Великобритании его перехватили.

Также мы писали, что в январе 2025 года Британия заметила российский корабль-разведчик в Ла-Манше.