В водах НАТО всплыл российский подводный корабль

Фото: кадры российского корабля, который обнаружили в водах НАТО (x.com/NATO_MARCOM)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 9 октября, у берегов Франции всплыл российский подводный корабль. В ответ на инцидент Альянс заявил о готовности защищаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Морского командования НАТО в соцсети Х.

"Фрегат ВМС Франции осуществляет наблюдение за морскими подступами к Альянсу, отмечая присутствие российской подводной лодки , действующей на поверхности у побережья Бретани", - говорится в публикации.

Также в командовании добавили, что "НАТО готово и защищать... Альянс, проявляя постоянную бдительность и контролируя ситуацию на море по всей Атлантике".

 

Другие инциденты

Напомним, несколько недель назад, 17 сентября, российское рыболовецкое судно оказалось в проливе Эресунн вблизи Швеции. Вскоре шведская береговая охрана и два корабля НАТО из Дании и Великобритании его перехватили.

Также мы писали, что в январе 2025 года Британия заметила российский корабль-разведчик в Ла-Манше.

