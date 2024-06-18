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Vodafone змінив ціни на популярні тарифи: скільки тепер коштують дзвінки та інтернет

Україна, Вівторок 18 червня 2024 20:00
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Vodafone змінив ціни на популярні тарифи: скільки тепер коштують дзвінки та інтернет Vodafone змінив вартість популярних тарифів (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Мобільний оператор Vodafone підвищив вартість деяких тарифів, однак разом із тим змінив наповненість тарифних пакетів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Vodafone.

Вартість тарифів Vodafone

Тариф Vodafone Turbo подорожчав на 15 гривень. Тепер його вартість становить 180 гривень замість колишніх 160.

Водночас розширили функціонал пакета: безлімітний інтернет, 800 хвилин на дзвінки по Україні для всіх операторів, 10 ГБ і 100 хвилин на дзвінки в роумінгу.

Vodafone змінив ціни на популярні тарифи: скільки тепер коштують дзвінки та інтернет

Ціна та наповнення тарифного пакета Vodafone Turbo (скриншот)

Також змінилися умови підключення тарифу Joice Start Special, який раніше називався просто Joice Start. Тепер він коштує 200 гривень на місяць, а не 180.

Купуючи цей пакет, користувачі матимуть 25+10 ГБ інтернету (було 15+10 ГБ), безлімітне користування на 37 застосунків, 800 хвилин на дзвінки по Україні для всіх операторів, 10 ГБ і 100 хвилин на дзвінки в роумінгу.

Vodafone змінив ціни на популярні тарифи: скільки тепер коштують дзвінки та інтернет

Ціна та наповнення тарифного пакета Joice Start Special (скриншот)

Також мобільний оператор випадковим чином вибрав мобільних користувачів цього тарифу, які протягом кількох місяців зможуть купувати його за старою ціною. Про це він повідомив в СМС.

Vodafone змінив ціни на популярні тарифи: скільки тепер коштують дзвінки та інтернет

Скриншот

Крім того, змінилися умови користування іншими тарифами:

  • Joice Pro - 260 гривень, 1 200 хвилин і 35 ГБ інтернету
  • Joice Max - 330 гривень, 1 600 хвилин та 50 ГБ інтернету

Як активувати тарифний пакет

Для того, щоб підключити місячний тариф, потрібно поповнити рахунок на необхідну суму, активувати пакет послуг. Це можна зробити кількома способами:

  • набрати *101*444 #
  • перезавантажити телефон
  • дочекатись СМС про підключення місячного пакета

Про закінчення терміну дії пакета та необхідність поповнити рахунок мобільний оператор повідомляє у СМС за два дні.

Раніше ми розповідали, чи буде нове підвищення тарифів на електроенергію.

Читайте також, як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії.

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