Vodafone изменил цены на популярные тарифы: сколько теперь стоят звонки и интернет

Мобильный оператор Vodafone повысил стоимость некоторых тарифов, однако вместе с тем изменил наполненность тарифных пакетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Vodafone .

Стоимость тарифов Vodafone

Тариф Vodafone Turbo подорожал на 15 гривен. Теперь его стоимость составляет 180 гривен вместо прежних 160 гривен.

В то же время, расширили функционал пакета: безлимитный интернет, 800 минут на звонки по Украине для всех операторов, 10 ГБ и 100 минут на звонки в роуминге.

Цена и наполнение тарифного пакета Vodafone Turbo (скриншот)

Также изменились условия подключения тарифа Joice Start Special, ранее называвшегося просто Joice Start. Теперь он стоит 200 гривен в месяц, а не 180 гривен.

Покупая этот пакет, у пользователей будет 25+10 ГБ интернета (было 15+10 ГБ), безлимитное пользование на 37 приложений, 800 минут на звонки по Украине для всех операторов, 10 ГБ и 100 минут на звонки в роуминге.

Цена и наполнение тарифного пакета Joice Start Special (скриншот)

Также мобильный оператор случайно выбрал мобильных пользователей этого тарифа, которые в течение нескольких месяцев смогут покупать его по старой цене. Об этом он сообщил в СМС.

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Кроме того, изменились условия пользования другими тарифами:

Joice Pro - 260 гривен, 1 200 минут и 35 ГБ интернета

- 260 гривен, 1 200 минут и 35 ГБ интернета Joice Max - 330 гривен, 1 600 минут и 50 ГБ интернета

Как активировать тарифный пакет

Для того чтобы подключить месячный тариф, нужно пополнить счет на необходимую сумму, активировать пакет услуг. Это можно сделать несколькими способами:

набрать *101*444#

перезагрузить телефон

дождаться СМС о подключении лунного пакета

Об истечении срока действия пакета и необходимости пополнения счета мобильный оператор сообщает в СМС за два дня.