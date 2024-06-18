Vodafone изменил цены на популярные тарифы: сколько теперь стоят звонки и интернет
Мобильный оператор Vodafone повысил стоимость некоторых тарифов, однако вместе с тем изменил наполненность тарифных пакетов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Vodafone.
Стоимость тарифов Vodafone
Тариф Vodafone Turbo подорожал на 15 гривен. Теперь его стоимость составляет 180 гривен вместо прежних 160 гривен.
В то же время, расширили функционал пакета: безлимитный интернет, 800 минут на звонки по Украине для всех операторов, 10 ГБ и 100 минут на звонки в роуминге.
Цена и наполнение тарифного пакета Vodafone Turbo (скриншот)
Также изменились условия подключения тарифа Joice Start Special, ранее называвшегося просто Joice Start. Теперь он стоит 200 гривен в месяц, а не 180 гривен.
Покупая этот пакет, у пользователей будет 25+10 ГБ интернета (было 15+10 ГБ), безлимитное пользование на 37 приложений, 800 минут на звонки по Украине для всех операторов, 10 ГБ и 100 минут на звонки в роуминге.
Цена и наполнение тарифного пакета Joice Start Special (скриншот)
Также мобильный оператор случайно выбрал мобильных пользователей этого тарифа, которые в течение нескольких месяцев смогут покупать его по старой цене. Об этом он сообщил в СМС.
Скриншот
Кроме того, изменились условия пользования другими тарифами:
- Joice Pro - 260 гривен, 1 200 минут и 35 ГБ интернета
- Joice Max - 330 гривен, 1 600 минут и 50 ГБ интернета
Как активировать тарифный пакет
Для того чтобы подключить месячный тариф, нужно пополнить счет на необходимую сумму, активировать пакет услуг. Это можно сделать несколькими способами:
- набрать *101*444#
- перезагрузить телефон
- дождаться СМС о подключении лунного пакета
Об истечении срока действия пакета и необходимости пополнения счета мобильный оператор сообщает в СМС за два дня.
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