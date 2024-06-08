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Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: пояснення ПФУ

Україна, Субота 08 червня 2024 01:06
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Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: пояснення ПФУ Фото: у ПФУ пояснили, як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Після підвищення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Як зазначають у ПФУ, субсидія збільшиться та компенсує розмір, на який зросла вартість послуги з електропостачання з 1 червня.

Щоб визначити розмір субсидії потрібно від розміру плати за житлово-комунальні послуги відняти розмір обов'язкового платежу.

Розмір плати за ЖКП розраховується в межах соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, встановлених постановою Уряду від 06.08.2014 Nº 409

Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за 2 квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи

Обовʼязковий відсоток платежу за ЖКЛ (частка доходу) для домогосподарства обчислюється за формулою, визначеною постановою уряду від 27.071998 Nº1156.

Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: пояснення ПФУ

Нагадаємо, 1 червня в Україні підняли тариф на електроенергію. Детальніше про те, що зміниться, та як можна зекономити на платіжках, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Електроенергія Тарифи Субсидії
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