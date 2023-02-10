Vodafone забезпечив зв’язком українських рятувальників в Туреччині

Українські надзвичайники, які допомагають Туреччині в ліквідації наслідків землетрусу, отримали безкоштовні пакети послуг від українського оператора Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Як відомо, цього тижня до Туреччини відправилися кілька десятків українських рятувальників, задачею яких стала допомога країні справитися з наслідками катастрофічного землетрусу.

Як зазначили в компанії, Vodafone Україна прийняв рішення забезпечити їх безкоштовним зв’язком на увесь час роботи.