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Vodafone забезпечив зв’язком українських рятувальників в Туреччині

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П'ятниця 10 лютого 2023 15:42
Vodafone забезпечив зв’язком українських рятувальників в Туреччині Фото: Vodafone забезпечив зв’язком українських рятувальників в Туреччині (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Українські надзвичайники, які допомагають Туреччині в ліквідації наслідків землетрусу, отримали безкоштовні пакети послуг від українського оператора Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як відомо, цього тижня до Туреччини відправилися кілька десятків українських рятувальників, задачею яких стала допомога країні справитися з наслідками катастрофічного землетрусу.

Як зазначили в компанії, Vodafone Україна прийняв рішення забезпечити їх безкоштовним зв’язком на увесь час роботи.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. Кількість загиблих уу Туреччині вже перевищила 17 тисяч.

У МЗС України повідомляли про направлення консулів до Туреччини для допомоги українцям. П'ятеро громадян ще можуть перебувати під завалами.

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