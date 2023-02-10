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Vodafone снабдил связью украинских спасателей в Турции

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Пятница 10 февраля 2023 15:42
Vodafone снабдил связью украинских спасателей в Турции Фото: Vodafone обеспечил связью украинских спасателей в Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Украинские чрезвычайники, помогающие Турции в ликвидации последствий землетрясения, получили бесплатные пакеты услуг украинского оператора Vodafone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как известно, на этой неделе в Турцию отправились несколько десятков украинских спасателей, задачей которых стала помощь стране справиться с последствиями катастрофического землетрясения.

Как отметили в компании, Vodafone Украина приняла решение обеспечить их бесплатной связью на все время работы.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших в Турции уже превысило 17 тысяч.

В МИД Украины сообщали о направлении консулов в Турцию для помощи украинцам. Пятеро граждан еще могут находиться под завалами.

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