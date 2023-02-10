Vodafone снабдил связью украинских спасателей в Турции
Украинские чрезвычайники, помогающие Турции в ликвидации последствий землетрясения, получили бесплатные пакеты услуг украинского оператора Vodafone.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Как известно, на этой неделе в Турцию отправились несколько десятков украинских спасателей, задачей которых стала помощь стране справиться с последствиями катастрофического землетрясения.
Как отметили в компании, Vodafone Украина приняла решение обеспечить их бесплатной связью на все время работы.
Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших в Турции уже превысило 17 тысяч.
В МИД Украины сообщали о направлении консулов в Турцию для помощи украинцам. Пятеро граждан еще могут находиться под завалами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.