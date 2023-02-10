Vodafone снабдил связью украинских спасателей в Турции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

Как известно, на этой неделе в Турцию отправились несколько десятков украинских спасателей, задачей которых стала помощь стране справиться с последствиями катастрофического землетрясения.

Как отметили в компании, Vodafone Украина приняла решение обеспечить их бесплатной связью на все время работы.