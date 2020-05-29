Vodafone устранил неполадки: связь работает в штатном режиме

Фото: в Vodafone устранили проблемы со звонками (pixabay.com/nastya_gepp)

Пользователи вновь могут осуществлять звонки

Один из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone устранил неполадки в работе сети. Голосовая связь работает в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Vodafone.

Как отметили в компании, все клиенты вновь могут совершать звонки.

"Голосовая связь полностью восстановлена. Сеть работает в штатном режиме - все клиенты компании могут совершать звонки", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня утром произошел сбой в работе мобильной связи Vodafone. В частности, были проблемы с осуществлением звонков во многих регионах Украины. В компании сообщили, что проблемы связаны с "непредвиденными техническими проблемами".

Ранее РБК-Украина писало, что произошел масштабный сбой в работе крупнейшего украинского интернет-оператора "Укртелеком" - проблемы со связью фиксировались во всех областях.

Кроме этого, в конце прошлой недели произошел масштабный сбой в сервисе Приват 24 от государственного "ПриватБанка", проблемы наблюдались при проведении платежей с мобильной и веб-версии.

Также сообщалось, что в середине мая мощный сбой произошел в работе YouTube, проблемы с доступом ощущались во многих украинских городах.

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Автор: Игорь Литвиненко