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Vodafone усунув неполадки: зв'язок працює у штатному режимі

Новини » Суспільство     29.05.2020 - 14:30
Vodafone усунув неполадки: зв'язок працює у штатному режимі
Фото: у Vodafone усунули проблеми зі дзвінками (pixabay.com/nastya_gepp)

Користувачі знову можуть здійснювати дзвінки

Один із найбільших мобільних операторів України Vodafone усунув неполадки в роботі мережі. Голосовий зв'язок працює у штатному режимі.

Про це повідомили у прес-службі Vodafone.

Як відзначили в компанії, всі клієнти знову можуть здійснювати дзвінки.

"Голосовий зв'язок повністю відновлено. Мережа працює в штатному режимі - всі клієнти компанії можуть здійснювати дзвінки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні вранці стався збій в роботі мобільного зв'язку Vodafone. Зокрема, були проблеми з здійсненням дзвінків у багатьох регіонах України. У компанії повідомили, що проблеми пов'язані з "непередбаченими технічними проблемами".

Раніше РБК-Україна писало, що стався масштабний збій у роботі найбільшого українського інтернет-оператора "Укртелеком" - проблеми зі зв'язком фіксувалися у всіх областях.

Крім цього, в кінці минулого тижня стався масштабний збій у сервісі Приват 24 від державного "Приватбанку", проблеми спостерігалися при проведенні платежів з мобільного і веб-версії.

Також повідомлялося, що у середині травня потужний збій стався в роботі YouTube, проблеми з доступом відчувалися в багатьох українських містах.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Связьмобильный операторсбой в работеVodafone Group
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