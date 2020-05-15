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В работе YouTube произошел сбой

Новости » Общество     15.05.2020 - 10:44
В работе YouTube произошел сбой
Иллюстративное фото (pixabay.com/Kaufdex)

Сбои были зафиксированы с 2:00 до 3:00 по киевскому времени

В работе видеохостинга YouTube произошел мощный сбой, который также был ощутим во многих украинских городах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал Downdetector.

Сбои были зафиксированы с 2:00 до 3:00 часов по киевскому времени. Жалобы поступали из США, Великобритании, Германии, Сингапура, Японии, Австралии и других стран. Также сбои были ощутимы в Киеве, Ровно, Донецке.

В работе YouTube произошел сбой

Фото: сбой в работе YouTube downdetector.com)

Большинство пользователей пожаловались на работу просмотров видео, отметили проблемы с вебсайтом и даже с логином.

Напомним, в феврале в работе социальной сети Facebook произошел сбой, который затронул Украину.

Еще до этого о сбоях в работе сообщили 48% пользователей видеосервиса YouTube. Наибольшее количество проблем испытывали пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки.

Как сообщало РБК-Украина, пользователи смартфонов, которые работают на базе Windows Phone, с 31 декабря не могут пользоваться мессенджером WhatsApp.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины YouTubeсбой
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