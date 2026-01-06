Vodafone підвищує тарифи: коли і хто буде платити більше

З 14 січня 2026 року Vodafone підвищує вартість тарифів лінійки FLEXX.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Для нових абонентів, які вперше підключать стартовий пакет з 14 січня 2026 року, тарифи будуть такими:
Для клієнтів, які переходять зі своїм номером, діють інші умови:
У тарифах також оновлюються умови роумінгу: FLEXX GO тепер включає 15 ГБ інтернету, а FLEXX TOP - 20 ГБ.
Усі поточні абоненти тарифів обов'язково отримають індивідуальне SMS з оновленими умовами, які можна знайти на сторінці тарифу.
При цьому для абонентів з новим номером, які підключилися з 2 липня 2025 по 13 січня 2026 року, вартість наступних пакетів залишається колишньою:
Для клієнтів, які перейшли в мережу Vodafone зі своїм номером, поточні ціни фіксуються на рік:
У компанії пояснюють, що перегляд тарифів пов'язаний з необхідністю підтримувати роботу мережі та підвищувати енергостійкість базових станцій в умовах війни.
Нагадаємо, що Україна офіційно приєдналася до роумінгової зони ЄС, завдяки чому умови користування мобільним зв'язком за кордоном для абонентів почали змінюватися вже зараз.
Також ми писали, що Vodafone анонсував оновлення тарифів і розповів, які зміни набули чинності в грудні.
А ще у нас є матеріал про те, чому під час масштабних блекаутів виникли обмеження в роботі мережі Vodafone, і як компанія пояснила ситуацію.