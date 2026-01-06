Vodafone підвищує тарифи: коли і хто буде платити більше

Нові ціни та умови тарифів FLEXX

Для нових абонентів, які вперше підключать стартовий пакет з 14 січня 2026 року, тарифи будуть такими:

FLEXX GO - 420 грн/4 тижні

FLEXX TOP - 550 грн/4 тижні.

Для клієнтів, які переходять зі своїм номером, діють інші умови:

FLEXX GO - 280 грн/4 тижні

FLEXX TOP - 350 грн/4 тижні.

У тарифах також оновлюються умови роумінгу: FLEXX GO тепер включає 15 ГБ інтернету, а FLEXX TOP - 20 ГБ.

Усі поточні абоненти тарифів обов'язково отримають індивідуальне SMS з оновленими умовами, які можна знайти на сторінці тарифу.

При цьому для абонентів з новим номером, які підключилися з 2 липня 2025 по 13 січня 2026 року, вартість наступних пакетів залишається колишньою:

FLEXX GO - 320 грн/4 тижні

FLEXX TOP - 500 грн/4 тижні.

Для клієнтів, які перейшли в мережу Vodafone зі своїм номером, поточні ціни фіксуються на рік:

FLEXX GO - 200 грн/4 тижні

FLEXX TOP - 350 грн/4 тижні.

У компанії пояснюють, що перегляд тарифів пов'язаний з необхідністю підтримувати роботу мережі та підвищувати енергостійкість базових станцій в умовах війни.