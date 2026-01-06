Vodafone повышает тарифы: когда и кто будет платить больше

Новые цены и условия тарифов FLEXX

Для новых абонентов, которые впервые подключат стартовый пакет с 14 января 2026 года, тарифы будут такими:

FLEXX GO - 420 грн/4 недели

FLEXX TOP - 550 грн/4 недели.

Для клиентов, которые переходят со своим номером, действуют другие условия:

FLEXX GO - 280 грн/4 недели

FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.

В тарифах также обновляются условия роуминга: FLEXX GO теперь включает 15 ГБ интернета, а FLEXX TOP - 20 ГБ.

Все текущие абоненты тарифов обязательно получат индивидуальное SMS с обновленными условиями, которые можно найти на странице тарифа.

При этом для абонентов с новым номером, которые подключились со 2 июля 2025 по 13 января 2026 года, стоимость следующих пакетов остается прежней:

FLEXX GO - 320 грн/4 недели

FLEXX TOP - 500 грн/4 недели.

Для клиентов, которые перешли в сеть Vodafone со своим номером, текущие цены фиксируются на год:

FLEXX GO - 200 грн/4 недели

FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.

В компании объясняют, что пересмотр тарифов связан с необходимостью поддерживать работу сети и повышать энергоустойчивость базовых станций в условиях войны.