Курс доллара Экономика Авто Tech

Vodafone повышает тарифы: когда и кто будет платить больше

Стоимость тарифов линейки FLEXX возрастет с 14 января 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

С 14 января 2026 года Vodafone повышает стоимость тарифов линейки FLEXX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новые цены и условия тарифов FLEXX

Для новых абонентов, которые впервые подключат стартовый пакет с 14 января 2026 года, тарифы будут такими:

  • FLEXX GO - 420 грн/4 недели
  • FLEXX TOP - 550 грн/4 недели.

Для клиентов, которые переходят со своим номером, действуют другие условия:

  • FLEXX GO - 280 грн/4 недели
  • FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.

В тарифах также обновляются условия роуминга: FLEXX GO теперь включает 15 ГБ интернета, а FLEXX TOP - 20 ГБ.

Все текущие абоненты тарифов обязательно получат индивидуальное SMS с обновленными условиями, которые можно найти на странице тарифа.

При этом для абонентов с новым номером, которые подключились со 2 июля 2025 по 13 января 2026 года, стоимость следующих пакетов остается прежней:

  • FLEXX GO - 320 грн/4 недели
  • FLEXX TOP - 500 грн/4 недели.

Для клиентов, которые перешли в сеть Vodafone со своим номером, текущие цены фиксируются на год:

  • FLEXX GO - 200 грн/4 недели
  • FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.

В компании объясняют, что пересмотр тарифов связан с необходимостью поддерживать работу сети и повышать энергоустойчивость базовых станций в условиях войны.

Напомним, что Украина официально присоединилась к роуминговой зоне ЕС, благодаря чему условия пользования мобильной связью за границей для абонентов начали меняться уже сейчас.

Также мы писали, что Vodafone анонсировал обновление тарифов и рассказал, какие изменения вступили в силу в декабре.

А еще у нас есть материал о том, почему во время масштабных блэкаутов возникли ограничения в работе сети Vodafone, и как компания объяснила ситуацию.

