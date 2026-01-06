Vodafone підвищує тарифи: коли і хто буде платити більше
З 14 січня 2026 року Vodafone підвищує вартість тарифів лінійки FLEXX.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Нові ціни та умови тарифів FLEXX
Для нових абонентів, які вперше підключать стартовий пакет з 14 січня 2026 року, тарифи будуть такими:
- FLEXX GO - 420 грн/4 тижні
- FLEXX TOP - 550 грн/4 тижні.
Для клієнтів, які переходять зі своїм номером, діють інші умови:
- FLEXX GO - 280 грн/4 тижні
- FLEXX TOP - 350 грн/4 тижні.
У тарифах також оновлюються умови роумінгу: FLEXX GO тепер включає 15 ГБ інтернету, а FLEXX TOP - 20 ГБ.
Усі поточні абоненти тарифів обов'язково отримають індивідуальне SMS з оновленими умовами, які можна знайти на сторінці тарифу.
При цьому для абонентів з новим номером, які підключилися з 2 липня 2025 по 13 січня 2026 року, вартість наступних пакетів залишається колишньою:
- FLEXX GO - 320 грн/4 тижні
- FLEXX TOP - 500 грн/4 тижні.
Для клієнтів, які перейшли в мережу Vodafone зі своїм номером, поточні ціни фіксуються на рік:
- FLEXX GO - 200 грн/4 тижні
- FLEXX TOP - 350 грн/4 тижні.
У компанії пояснюють, що перегляд тарифів пов'язаний з необхідністю підтримувати роботу мережі та підвищувати енергостійкість базових станцій в умовах війни.
Нагадаємо, що Україна офіційно приєдналася до роумінгової зони ЄС, завдяки чому умови користування мобільним зв'язком за кордоном для абонентів почали змінюватися вже зараз.
Також ми писали, що Vodafone анонсував оновлення тарифів і розповів, які зміни набули чинності в грудні.
А ще у нас є матеріал про те, чому під час масштабних блекаутів виникли обмеження в роботі мережі Vodafone, і як компанія пояснила ситуацію.