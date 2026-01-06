Vodafone повышает тарифы: когда и кто будет платить больше
С 14 января 2026 года Vodafone повышает стоимость тарифов линейки FLEXX.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Новые цены и условия тарифов FLEXX
Для новых абонентов, которые впервые подключат стартовый пакет с 14 января 2026 года, тарифы будут такими:
- FLEXX GO - 420 грн/4 недели
- FLEXX TOP - 550 грн/4 недели.
Для клиентов, которые переходят со своим номером, действуют другие условия:
- FLEXX GO - 280 грн/4 недели
- FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.
В тарифах также обновляются условия роуминга: FLEXX GO теперь включает 15 ГБ интернета, а FLEXX TOP - 20 ГБ.
Все текущие абоненты тарифов обязательно получат индивидуальное SMS с обновленными условиями, которые можно найти на странице тарифа.
При этом для абонентов с новым номером, которые подключились со 2 июля 2025 по 13 января 2026 года, стоимость следующих пакетов остается прежней:
- FLEXX GO - 320 грн/4 недели
- FLEXX TOP - 500 грн/4 недели.
Для клиентов, которые перешли в сеть Vodafone со своим номером, текущие цены фиксируются на год:
- FLEXX GO - 200 грн/4 недели
- FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.
В компании объясняют, что пересмотр тарифов связан с необходимостью поддерживать работу сети и повышать энергоустойчивость базовых станций в условиях войны.
Напомним, что Украина официально присоединилась к роуминговой зоне ЕС, благодаря чему условия пользования мобильной связью за границей для абонентов начали меняться уже сейчас.
Также мы писали, что Vodafone анонсировал обновление тарифов и рассказал, какие изменения вступили в силу в декабре.
А еще у нас есть материал о том, почему во время масштабных блэкаутов возникли ограничения в работе сети Vodafone, и как компания объяснила ситуацию.