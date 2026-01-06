ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Vodafone повышает тарифы: когда и кто будет платить больше

Вторник 06 января 2026 16:30
UA EN RU
Vodafone повышает тарифы: когда и кто будет платить больше Стоимость тарифов линейки FLEXX возрастет с 14 января 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

С 14 января 2026 года Vodafone повышает стоимость тарифов линейки FLEXX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новые цены и условия тарифов FLEXX

Для новых абонентов, которые впервые подключат стартовый пакет с 14 января 2026 года, тарифы будут такими:

  • FLEXX GO - 420 грн/4 недели
  • FLEXX TOP - 550 грн/4 недели.

Для клиентов, которые переходят со своим номером, действуют другие условия:

  • FLEXX GO - 280 грн/4 недели
  • FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.

В тарифах также обновляются условия роуминга: FLEXX GO теперь включает 15 ГБ интернета, а FLEXX TOP - 20 ГБ.

Все текущие абоненты тарифов обязательно получат индивидуальное SMS с обновленными условиями, которые можно найти на странице тарифа.

При этом для абонентов с новым номером, которые подключились со 2 июля 2025 по 13 января 2026 года, стоимость следующих пакетов остается прежней:

  • FLEXX GO - 320 грн/4 недели
  • FLEXX TOP - 500 грн/4 недели.

Для клиентов, которые перешли в сеть Vodafone со своим номером, текущие цены фиксируются на год:

  • FLEXX GO - 200 грн/4 недели
  • FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.

В компании объясняют, что пересмотр тарифов связан с необходимостью поддерживать работу сети и повышать энергоустойчивость базовых станций в условиях войны.

Напомним, что Украина официально присоединилась к роуминговой зоне ЕС, благодаря чему условия пользования мобильной связью за границей для абонентов начали меняться уже сейчас.

Также мы писали, что Vodafone анонсировал обновление тарифов и рассказал, какие изменения вступили в силу в декабре.

А еще у нас есть материал о том, почему во время масштабных блэкаутов возникли ограничения в работе сети Vodafone, и как компания объяснила ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет зв'язок Тарифы Повышение тарифов Vodafone Group
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка