Суспільство Освіта Гроші Зміни

Vodafone підписав меморандум зі супутниковою мережею AST SpaceMobile: чого чекати абонентам

Фото: інтернет обіцяють там, де наземна інфраструктура недосяжна (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Оператор мобільного зв'язку Vodafonе підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією AST SpaceMobile, яка будує глобальну супутникову мережу стільникового звʼязку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Vodafonе Україна.

Читайте також: Абонентам Vodafone готують нововведення: зміниться не лише ціна тарифів

Як обіцяє оператор, інтернет буде набагато якіснішим та має "ловити" там, де наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена.

"Швидкісний інтернет із космосу - уже не фантастичний фільм, а те, що скоро стане реальністю! На MWC Barcelona ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з AST SpaceMobile - компанією, яка будує глобальну супутникову мережу стільникового звʼязку", - повідомили в Vodafonе.

За словами постачальника послуг, ідея проста й водночас амбітна: щоб звичайний смартфон міг ловити швидкісний інтернет прямо із супутників без жодних спеціальних пристроїв чи застосунків.

"До того ж супутники AST SpaceMobile на низькій орбіті можуть забезпечувати покриття там, де наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена. Для України це особливо важливо, адже матимемо надійний резервний рівень звʼязку за будь-яких обставин", - додали у прес-службі.

 

Як ми повідомляли, "Київстар" оновлює тарифи для пристроїв, який залишався незмінним протягом 11 років. Нововведення набуде чинності з з 1 березня 2026 року.

Окрім цього, з 18 лютого lifecell підвищив ціни на мобільні тарифні плани.

ІнтернетVodafone Україна