RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Vodafone подписал меморандум со спутниковой сетью AST SpaceMobile: чего ждать абонентам

Фото: интернет обещают там, где наземная инфраструктура недосягаема (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Оператор мобильной связи Vodafonе подписал меморандум о взаимопонимании с компанией AST SpaceMobile, которая строит глобальную спутниковую сеть сотовой связи.

Как обещает оператор, интернет будет намного качественнее и должен "ловить" там, где наземная инфраструктура недоступна или повреждена.

"Скоростной интернет из космоса - уже не фантастический фильм, а то, что скоро станет реальностью! На MWC Barcelona мы подписали Меморандум о взаимопонимании с AST SpaceMobile - компанией, которая строит глобальную спутниковую сеть сотовой связи", - сообщили в Vodafonе.

По словам поставщика услуг, идея простая и одновременно амбициозная: чтобы обычный смартфон мог ловить скоростной интернет прямо со спутников без специальных устройств или приложений.

"К тому же спутники AST SpaceMobile на низкой орбите могут обеспечивать покрытие там, где наземная инфраструктура недоступна или повреждена. Для Украины это особенно важно, ведь будем иметь надежный резервный уровень связи при любых обстоятельствах", - добавили в пресс-службе.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнтернетVodafone Украина