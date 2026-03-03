Vodafone подписал меморандум со спутниковой сетью AST SpaceMobile: чего ждать абонентам

Как обещает оператор, интернет будет намного качественнее и должен "ловить" там, где наземная инфраструктура недоступна или повреждена.

"Скоростной интернет из космоса - уже не фантастический фильм, а то, что скоро станет реальностью! На MWC Barcelona мы подписали Меморандум о взаимопонимании с AST SpaceMobile - компанией, которая строит глобальную спутниковую сеть сотовой связи", - сообщили в Vodafonе.

По словам поставщика услуг, идея простая и одновременно амбициозная: чтобы обычный смартфон мог ловить скоростной интернет прямо со спутников без специальных устройств или приложений.

"К тому же спутники AST SpaceMobile на низкой орбите могут обеспечивать покрытие там, где наземная инфраструктура недоступна или повреждена. Для Украины это особенно важно, ведь будем иметь надежный резервный уровень связи при любых обстоятельствах", - добавили в пресс-службе.