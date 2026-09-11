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Зрубають лише 10 дерев: у КМДА змінили проєкт будівництва теплотраси на Теремках

12:52 11.09.2026 Пт
2 хв
Що буде з деревами під час прокладання теплотраси на Теремках і яке рішення знайшли
aimg Анна Шиканова
Зрубають лише 10 дерев: у КМДА змінили проєкт будівництва теплотраси на Теремках Будівництво нової теплотраси на Теремках не знищить дерева (фото: КМДА)
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Під час будівництва нової тепломережі в Голосіївському районі для жилого масиву Теремки зможуть зберегти більшість дерев, але частину доведеться кронувати.

Деталі розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

Після підсумкової зустрічі з представниками громадськості та фахівцями щодо будівництва тепломережі в Голосіївському районі, яка має забезпечити теплом понад 200 тисяч мешканців жилову масиву Теремки, було вирішено зберегти більшу частину дерев.

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У КМДА зазначили, що було сформовано оптимізовану схему - видалити доведеться тільки 10 дерев, а решту 160 – зберегти та частину з них кронувати.

Як зазначили в КМДА, були представлені різні варіанти прокладання тепломережі, однак експерти вважають, що реальної альтернативи чинному проєкту не існує через стислі терміни підготовки до опалювального сезону.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко презентував представникам громадськості різні варіанти будівництва, що були сформовані й розглянуті.

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До їх опрацювання за останній місяць місто залучило науковців, експертів галузі, зокрема і тих, яких делегувала громадськість.

"Під час зустрічі з мешканцями експерти також наголосили, що повноцінної та реалістичної у виконанні альтернативи чинному проєкту не існує, враховуючи дуже стислі терміни підготовки до зими", - зазначили в КМДА.

Як повідомлялося раніше, в Києві будується нова теплотраса для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка має забезпечити резервне теплопостачання для понад 200 тисяч мешканців Голосіївського району у разі пошкодження ТЕЦ-5.

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КМДА Голосеевский район Дерева
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