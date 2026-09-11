Зрубають лише 10 дерев: у КМДА змінили проєкт будівництва теплотраси на Теремках

Під час будівництва нової тепломережі в Голосіївському районі для жилого масиву Теремки зможуть зберегти більшість дерев, але частину доведеться кронувати.

Деталі розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

Після підсумкової зустрічі з представниками громадськості та фахівцями щодо будівництва тепломережі в Голосіївському районі, яка має забезпечити теплом понад 200 тисяч мешканців жилову масиву Теремки, було вирішено зберегти більшу частину дерев.

У КМДА зазначили, що було сформовано оптимізовану схему - видалити доведеться тільки 10 дерев, а решту 160 – зберегти та частину з них кронувати.

Як зазначили в КМДА, були представлені різні варіанти прокладання тепломережі, однак експерти вважають, що реальної альтернативи чинному проєкту не існує через стислі терміни підготовки до опалювального сезону.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко презентував представникам громадськості різні варіанти будівництва, що були сформовані й розглянуті.

До їх опрацювання за останній місяць місто залучило науковців, експертів галузі, зокрема і тих, яких делегувала громадськість.

"Під час зустрічі з мешканцями експерти також наголосили, що повноцінної та реалістичної у виконанні альтернативи чинному проєкту не існує, враховуючи дуже стислі терміни підготовки до зими", - зазначили в КМДА.