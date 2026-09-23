"Вода замерзла, ходили в биотуалет": жители Теремков объяснили, почему ждут новой теплотрассы

Прошлой зимой из-за вражеских прилетов по ТЭЦ-5 жители Теремков оказались в настоящем коллапсе: в квартирах температура опускалась местами до 0, а в домах замерзала вода в трубах. Чтобы история не повторилась в этом году, люди выступают за скорейшее завершение строительства резервной теплотрассы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рассказы жителей Теремков для Noviny.Live.

В приоритете должны быть люди

Местные жители убеждают, что компромисс с властями по сохранению деревьев уже найден, и сейчас приоритетом должно быть тепло в домах сотен тысяч киевлян. Они говорят, что между деревьями и теплом для людей приоритетом должны быть люди.

"Я поддерживаю строительство этой теплотрассы, поскольку прошлой зимой и сторона, где я обитаю, очень сильно пострадала от того, что у нас единственный источник питания – это ТЭЦ-5. В квартире было +4, в некоторых – 0 градусов. В домах-вставках даже вода в туалетах замерзла и они ходили в биотуалеты. Поэтому я поддерживаю это строительство", - говорит один из жителей.

Он рассказал, что присутствовал на собрании, когда власти рассказали о намерении подключить их дома к другой котельной путем прокладки резервной теплотрассы, и считает, что для людей "это большой плюс".

"Я слышал и читал мнения противников этого строительства. Но хотел бы подчеркнуть, что мы сейчас обсуждаем: прокладывать резервное тепло для большого количества жителей или сохранить деревья. И по моему личному мнению, приоритет – это люди", - отмечает один из жителей Теремков.

О строительстве теплотрассы

Ранее в КГГА пояснили, что строительство резервной теплотрассы для жильцов жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2 является одним из пунктов плана устойчивости Киева.

В июле, после начала строительства, некоторые общественные активисты выступили против него из-за того, что для прокладки магистрали нужно было сносить деревья.