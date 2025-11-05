ua en ru
Вода по сценарию: как Москва разыгрывает "гуманитарную помощь" на Донбассе

Украина, ВОТ, Среда 05 ноября 2025 04:06
UA EN RU
Вода по сценарию: как Москва разыгрывает "гуманитарную помощь" на Донбассе Фото: российские военные на Донбассе (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На оккупированной части Донбасса продолжается очередная пиар-акция, которую местные власти выдают за "улучшение водоснабжения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Под видом гуманитарной инициативы на Донбассе разворачивается масштабная схема по освоению российских средств, где реальные проблемы жителей подменяются показной активностью и пропагандистскими сюжетами.

Иллюзия заботы

По данным Центра национального сопротивления, Москва направила десятки миллионов рублей на восстановление водопроводных систем и обеспечение городов водой.

Гауляйтер Денис Пушилин рапортует об установке пластиковых резервуаров, называя это "значительным достижением". Только за последние четыре дня в Донецке появилось 35 новых баков, а всего их уже свыше тысячи.

Однако, как отмечают аналитики, за этими цифрами скрывается не улучшение условий, а очередной способ обналичивания выделенных средств.

Пустые баки и фейковые акции

Жители Макеевки, Горловки и других городов часами стоят у пустых синих резервуаров, из которых либо не течет вода, либо она непригодна для употребления.

Вместо реального ремонта коммуникаций оккупационные власти организуют "марафоны помощи" и раздают пластиковые ведра, создавая видимость поддержки.

Одновременно Пушилин объявил "месячник волонтерства", привлекая около двух сотен человек, которые разносят воду по домам и верхним этажам.

По оценкам экспертов, эти действия — попытка прикрыть масштабные хищения и отчитаться перед Москвой о "выполнении задач".

Пропагандистские СМИ снимают постановочные сюжеты, где гауляйтер демонстрирует "заботу о населении" и награждает волонтеров.

На деле же вода в дома так и не поступает, а деньги оседают в карманах чиновников.

Напоминаем, что Кремль запустил новую программу по заселению оккупированных украинских территорий, официально называя это "возвращением жителей домой". На деле же инициатива направлена на изменение демографического состава регионов и закрепление контроля России над ними под видом гуманитарной политики.

Отметим, что оккупационные администрации продолжают завозить на захваченные территории Украины так называемых "учителей" из России. Им предлагают контракты с повышенными выплатами, чтобы заменить местных педагогов, отказавшихся работать по навязанным оккупационным программам и российским стандартам образования.

