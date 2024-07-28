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Вода в окупованій Херсонській області непридатна до використання, - ЦНС

Неділя 28 липня 2024 15:20
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Вода в окупованій Херсонській області непридатна до використання, - ЦНС Фото: ілюстративне фото води у пляшках (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вода у тимчасово окупованій Херсонській області є непридатною для використання. Стан місцевих водойм є критично небезпечним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян.

Окупанти визнають, що воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, на для купання.

У ЦНС зазначили, что ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. Діяльність ворога проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а неприпустимому відношенні до екології.

Проблеми з водою на Донбасі

Нагадаємо, що тиждень тому в окупований Донецьк зупинилась подача води. Причиною стало відключення світла в Росії, що спричинило зупинку водогіну "Дон - Донбас".

Також ми писали, що декілька днів тому на тимчасово окупованій частині Донецької області місцеві жителі вийшли на протести. Люди незадоволені проблемами з водопостачанням та відсутністю питної води у наведених пунктах.

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