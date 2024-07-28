Вода в окупованій Херсонській області непридатна до використання, - ЦНС
Вода у тимчасово окупованій Херсонській області є непридатною для використання. Стан місцевих водойм є критично небезпечним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян.
Окупанти визнають, що воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, на для купання.
У ЦНС зазначили, что ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. Діяльність ворога проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а неприпустимому відношенні до екології.
Проблеми з водою на Донбасі
Нагадаємо, що тиждень тому в окупований Донецьк зупинилась подача води. Причиною стало відключення світла в Росії, що спричинило зупинку водогіну "Дон - Донбас".
Також ми писали, що декілька днів тому на тимчасово окупованій частині Донецької області місцеві жителі вийшли на протести. Люди незадоволені проблемами з водопостачанням та відсутністю питної води у наведених пунктах.
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