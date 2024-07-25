В окупації у Донецькій області почалися протести через відсутність води, - ЦНС

На тимчасово окупованій частині Донецької області місцеві жителі стали проводити протести через проблеми з водопостачанням та відсутність питної води у населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зазначається, що для жителів ТОТ у цьому регіоні у кращому випадку вода подається кілька годин на день, а здебільшого люди не отримують її вже понад добу.

"Місцеві почали перекривати вулиці міста й вимагають від "влади" пояснень, але окупанти поки не мають погодженої Кремлем позиції й ігнорують мітинги", - йдеться в публікації Центру.

У чому причина відсутності води

Суттєві перебої з водопостачанням у жителів окупованого Донецька пов'язані з припиненням функціонування водогону Сіверський Донець - Донбас через бойові дії.

Аби розв'язати цю проблему, російські загарбники 2 роки будували новий водогін з Дону, проте це не стало виходом. Так, потужності даного водогону проблему не вирішили, й вода в обласному центі подається за графіками.

Між тим, додали в ЦНС, внаслідок відключення світла на території РФ, зокрема у південних регіонах, насосні станції новозбудованого каналу "вийшли з ладу й водогін зупинився повністю".

Оскільки ремонт може зайняти місяці, ситуація з водою на захоплених росіянами територіях України погіршилась.

Додамо, днями стало відомо, що через відключення світла зупинилась подача води в окупований Донецьк.