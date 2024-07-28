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Вода в оккупированной Херсонской области непригодна к использованию, - ЦНС

Воскресенье 28 июля 2024 15:20
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Вода в оккупированной Херсонской области непригодна к использованию, - ЦНС Фото: иллюстративная фотография воды в бутылках (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вода во временно оккупированной Херсонской области непригодна для использования. Состояние местных водоемов является критически опасным.

Передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как сообщается, лабораторные анализы качества воды в водоемах Нижних Сирогоз, Первопокровки, Верхних Сирогоз и Новоалександровки показали неудовлетворительные результаты, представляющие угрозу здоровью граждан.

Оккупанты признают, что воду нельзя использовать ни для бытовых или сельскохозяйственных нужд, ни для купания.

В ЦНС отметили, что ситуация с водообеспечением на временно оккупированных территориях Украины уже давно вышла из-под контроля оккупантов. Деятельность врага проявляется не только в разрушении украинских городов и убийствах мирного населения, но и в недопустимом отношении к экологии.

Проблемы с водой на Донбассе

Напомним, что неделю назад в оккупированный Донецк остановилась подача воды. Причиной стало отключение света в России, что повлекло остановку водопровода "Дон - Донбасс".

Также мы писали, что несколько дней назад на временно оккупированной части Донецкой области местные жители вышли на протесты. Люди недовольны проблемами с водоснабжением и отсутствием питьевой воды в приведенных пунктах.

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