Вже навіть не за графіками. Подача води в окупований Донецьк зупинилась

Через відключення світла зупинилась подача води в окупований Донецьк. Мова йде про водопровід "Дон - Донбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Через відключення світла на росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін "Дон - Донбас" зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з водою у Донецьку

У мешканців Донецька фіксуються постійні перебої з водою, оскільки водогін "Сіверський Донець - Донбас" не функціонує через бойові дії.

Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили. До недавнього часу вода в Донецьку подавалась за графіками.