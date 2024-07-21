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Вже навіть не за графіками. Подача води в окупований Донецьк зупинилась

Донецьк, Неділя 21 липня 2024 12:40
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Вже навіть не за графіками. Подача води в окупований Донецьк зупинилась Фото: подача води до окупованого Донецька зупинилася через проблеми зі світлом у РФ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через відключення світла зупинилась подача води в окупований Донецьк. Мова йде про водопровід "Дон - Донбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Через відключення світла на росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін "Дон - Донбас" зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з водою у Донецьку

У мешканців Донецька фіксуються постійні перебої з водою, оскільки водогін "Сіверський Донець - Донбас" не функціонує через бойові дії.

Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили. До недавнього часу вода в Донецьку подавалась за графіками.

Проблеми зі світлом у РФ

Нещодавно в роботі Ростовської атомної електростанції стався масштабний збій. Через це в РФ почали вимикати світло у низці населених пунктів. Відключення торкнулися й окупованого Криму.

Дійшло до того, що мешканці російського Краснодара вийшли на мітинг. Вони вимагали відновити подачу води та світла.

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