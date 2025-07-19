Окупанти залишили людей на Донеччині без води: подача буде раз на кілька днів
Так звана "влада" окупованої частини Донецької області оголосила про критичну ситуацію з водою. Її даватимуть лише раз на кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чиновника так званого "уряду ДНР" Андрія Черткова і російські Telegram-канали.
"Оперштаб із водопостачання ухвалив рішення змінити графіки подачі води в наших населених пунктах. Найближчими днями Донецьк і Макіївка перейдуть на подачу води один раз на три дні. Харцизьк, Іловайськ, Зугрес - один раз на два дні", - заявив Чертков.
Він додав, що іншого виходу зараз немає. Паралельно Telegram-канал ASTRA публікує розпорядження, в якому вказано графік подачі води.
Фото: графік подачі води (ASTRA)
Додатково Чертков заявив, що в районах, куди вода фізично не надходить, буде організовано підвезення води. Крім того, він закликав жителів окупованої частини Донецької області економити воду.
"В черговий раз закликаю вас витрачати цей ресурс максимально дбайливо, і тільки об'єднавши наші зусилля, ми зможемо подолати цей важкий період", - резюмував представник так званої "влади".
Проблема з водою в Донецькій області
Зазначимо, що в окупованій частині Донецької області вже неодноразово виникали проблеми з водою.
Зокрема, ще в грудні 2023 року росіяни обмежили постачання води в Донецьк. Починаючи з 7 числа воду почали подавати через день і в окремі виділені години.
Ба більше, минулого літа у зв'язку з проблемою з водою в регіоні, жителі виходили на умовні протести.
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