Окупанти залишили людей на Донеччині без води: подача буде раз на кілька днів

Так звана "влада" окупованої частини Донецької області оголосила про критичну ситуацію з водою. Її даватимуть лише раз на кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чиновника так званого "уряду ДНР" Андрія Черткова і російські Telegram-канали.

"Оперштаб із водопостачання ухвалив рішення змінити графіки подачі води в наших населених пунктах. Найближчими днями Донецьк і Макіївка перейдуть на подачу води один раз на три дні. Харцизьк, Іловайськ, Зугрес - один раз на два дні", - заявив Чертков.

Він додав, що іншого виходу зараз немає. Паралельно Telegram-канал ASTRA публікує розпорядження, в якому вказано графік подачі води.

Фото: графік подачі води (ASTRA)

Додатково Чертков заявив, що в районах, куди вода фізично не надходить, буде організовано підвезення води. Крім того, він закликав жителів окупованої частини Донецької області економити воду.

"В черговий раз закликаю вас витрачати цей ресурс максимально дбайливо, і тільки об'єднавши наші зусилля, ми зможемо подолати цей важкий період", - резюмував представник так званої "влади".