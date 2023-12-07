Через день та всього кілька годин. Росіяни обмежили подачу води в окупований Донецьк

Російські окупанти обмежили постачання води в окупований Донецьк. Відсьогодні вода в місті буде подаватись через день і в окремо виділені години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новости Донбасса ".

За даними видання, згідно з повідомленням підконтрольного "ДНР" підприємства "Вода Донбасу", скорочено графік подачі водопостачання: вода подаватиметься через день із 17:00 до 21:00.

Жителі Донецька сьогодні, 7 грудня, отримали смс-розсилку від водоканалу про те, що сьогодні ввечері воду дадуть у п'ять із дев'яти районів Донецька.

Згідно з повідомленням, водопостачання сьогодні здійснюється частково в Куйбишевському, Ленінському, Кіровському та Пролетарському районах і в усьому Будьонівському районі.

Водночас води сьогодні не дочекаються жителі Ворошиловського, Калінінського, Київського та Петровського районів.

За даними видання, напередодні підконтрольна "ДНР" "Вода Донбасу" повідомляла:

"У зв'язку зі зниженням температури повітря збільшилася витрата води в котельнях і внутрішньобудинкових системах опалення. Щоб заповнити нестачу теплоносія, необхідно скорегувати подачу води на житлові будинки".

Життя в окупації

Нагадаємо, наприкінці листопада у низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електрика.

Раніше ми повідомляли, що окупанти повністю провалили другий опалювальний сезон у Маріуполі. Десятки будинків та частина навчальних закладів залишаються без тепла. Натомість окупанти облаштовують у захопленому місті військові бази.

Також стало відомо, що окупанти на Донеччині обходять школи та погрожують учням за т.зв. "екстремізм".

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