Вода в Днестре достигла опасной отметки

Уровень воды на нижнем Днестре достиг опасных отметок и продолжает повышаться. На низких участках автодороги Одесса-Рени вода поднимается к полотну дороги.

Об этом сообщает пресс-служба бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.

Как сообщается, на реке Днестр возле водного поста Белгород-Днестровского уровень воды составляет 155 см над нулем поста.

"Уровень воды достиг опасной отметки, но подтопления пока не произошло благодаря защите территории насосной станцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, поймы вдоль нижнего Днестра заполнены водой.

Ранее сообщалось, что в связи с сильными дождями возле села Маяки в Беляевском районе Одесской области в реке Днестр ожидается подъем уровня воды.

Напомним, в западной Украине сегодня снова дожди и грозы, но во всех других областях жарко и без осадков.