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Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в Днестре

Новости » Общество     02.07.2020 - 08:43
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в Днестре
Фото: повышение уровня воды (if.dsns.gov.ua)

Возможное подтопление города и села

Сегодня, 2 июля, в связи с сильными дождями возле села Маяки в Беляевском районе Одесской области в реке Днестр ожидается подъем уровня воды. Синоптики предупреждают о возможном затоплении города и села.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сейчас в реке Днестр уровень воды в створе поста с.Маяки составляет 147 см, однако из-за ливней ожидается повышение до 155 - 165 см над нулем поста. В результате чего возможно затопление участка трассы Одесса-Рени, а также огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи и городе Беляевка в Одесской области.

Кроме того, в результате осложнения погодных условий, повышение уровней воды ожидаются на реках бассейна Припяти на 0.1 - 0.5 м над уровнями. Возможное подтопление приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах реки Припять в Ратновском районе и реки Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области.

Напомним, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Одессе из-за сильного дождя затопило часть города.

Также в двух областях из-за непогоды были обесточены 35 населенных пунктов.

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Автор: Андрей Козловский

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