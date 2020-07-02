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Грозовые дожди возвращаются на запад: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     02.07.2020 - 08:00
Грозовые дожди возвращаются на запад: прогноз погоды на сегодня
Фото: дожди в Украине (УНИАН)

Температура воздуха днем составит +27 +33 градуса

В западной Украине сегодня снова дожди и грозы, но во всех других областях жарко и без осадков. Температура воздуха днем составит +27 +33 градуса.

Об этом свидетельствуют данные УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях сегодня сильные дожди и грозы. Там температура воздуха днем составит +26 +29, а ночью +18 +20.

На севере и в центре страны сегодня сухо и жарко. Днем будет +29 +32, а ночью +17 +20.

В восточных и южных областях тоже жарко. Там температура воздуха днем составит +30 +33, а ночью +18 +22.

Грозовые дожди возвращаются на запад: прогноз погоды на сегодняФото: погода в Украине на 2 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается умеренная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +29 до +32 градусов, а ночью от +16 до +20.

Грозовые дожди возвращаются на запад: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 2 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, в результате наводнения в западной Украине остаются подтопленными 12 населенных пунктов.

Кроме того, в Одессе из-за сильного дождя затопило часть города.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ГидрометцентрПогода
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