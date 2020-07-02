Вода в Дністрі досягла небезпечної позначки

Рівень води на нижньому Дністрі досяг небезпечних відміток і продовжує підвищуватися. На низьких ділянках автодороги Одеса-Рені вода піднімається до полотна дороги.

Про це повідомляє прес-служба басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю.

Як повідомляється, на річці Дністер біля водного поста Білгород-Дністровського рівень води становить 155 см над нулем поста.

"Рівень води сягнув небезпечної позначки, але підтоплення поки не сталося завдяки захисту території насосною станцією", - йдеться в повідомленні.

Крім того, заплави уздовж нижнього Дністра заповнені водою.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з сильними дощами біля села Маяки в Біляївському районі Одеської області в річці Дністер очікується підйом рівня води.

Нагадаємо, у західній Україні сьогодні знову дощі та грози, але у всіх інших областях жарко і без опадів.