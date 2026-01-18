Вода в аварійному режимі, тролейбуси не ходять: у Сумах перебої зі світлом після атак

Зокрема, у сумському КП "Міськводоканал" поінформували, що у зв'язку з перебоями в електропостачанні, з 15:00 було знеструмлено більшість їх об'єктів.

Проте пізніше у комунальному підприємстві додали, що станом на 16:45 об'єкти водоканалу були переведені на аварійно-резервне живлення. Тож вода з пониженим тиском подаватиметься за наступними графіками:

з 17:00 до 20:00 - сьогодні, 18 січня;

з 05:00 до 10:00 - завтра, 19 січня (якщо ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати.

"Подачу води у звичайному режимі буде забезпечено після відновлення енергопостачання", - додали у КП "Міськводоканал".

Паралельно в "Електроавтотрансі" розповіли, що у зв'язку з відсутністю електроенергії "тролейбуси призупинили рух".

Варто зауважити, що о 17:28 у стало відомо, що за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області було введено додаткову одну чергу спеціальних графіків аварійних відключень.

"Крім того, в місті Суми фіксуються аварійні відключення поза графіками у зв’язку з низькою напругою в електромережі. Наразі з’ясовуються причини аварійної ситуації, фахівці працюють над її ліквідацією", - йшлося у повідомленні АТ "Сумиобленерго"

Також додамо, що приблизно за годину до цього мер Конотопа Артем Семеніхін писав, що в області є серйозні пошкодження енергообладнання. Через це по всьому регіону відбулося аварійні відключення.