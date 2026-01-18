Вода в аварийном режиме, троллейбусы не ходят: в Сумах перебои со светом после атак

В воскресенье, 18 января, в Сумах возникли перебои в электроснабжении, в результате чего было остановлено движение троллейбусов и подается вода по графику с пониженным давлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумского городского совета.
В частности, в сумском КП "Горводоканал" сообщили, что в связи с перебоями в электроснабжении, с 15:00 было обесточено большинство их объектов.
Однако позже в коммунальном предприятии добавили, что по состоянию на 16:45 объекты водоканала были переведены на аварийно-резервное питание. Поэтому вода с пониженным давлением будет подаваться по следующим графикам:
"Подача воды в обычном режиме будет обеспечена после восстановления энергоснабжения", - добавили в КП "Горводоканал".
Параллельно в "Электроавтотрансе" рассказали, что в связи с отсутствием электроэнергии "троллейбусы приостановили движение".
Стоит заметить, что в 17:28 в стало известно, что по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области была введена дополнительная одна очередь специальных графиков аварийных отключений.
"Кроме того, в городе Сумы фиксируются аварийные отключения вне графиков в связи с низким напряжением в электросети. Сейчас выясняются причины аварийной ситуации, специалисты работают над ее ликвидацией", - говорилось в сообщении АО "Сумыоблэнерго"
Также добавим, что примерно за час до этого мэр Конотопа Артем Семенихин писал, что в области есть серьезные повреждения энергооборудования. Из-за этого по всему региону произошло аварийные отключения.
Напомним, что вечером, 17 января, россияне атаковали авиабомбами Сумы и пригород Сум. В результате обстрела было разрушено 15 домохозяйств, а также коммуникационные сети.
Кроме того, после этого люди в Сумской области частично остались без света, газа и воды.
Позже, уже в ночь на 18 числа, спасатели показали кадры в Сумах после ударов РФ. На фото видно, как происходит ликвидация последствий.