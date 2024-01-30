Вночі збили 15 із 35 "Шахедів". Ігнат пояснив, чому ефективність ППО інколи різниться

"Для когось це, можливо, дивно. Бо всі звикли бачити інколи й стовідсоткове збиття. Тут треба людям пояснювати. Є розуміння як ворог застосовує техніку. Це не якась там зміна тактики тощо", - відзначив Ігнат.

За словами спікера Повітряних сил, росіяни атакують різною кількістю БпЛА на різних напрямках й з різних напрямків. Сьогодні це були:

Курська область, Росія;

Приморсько-Ахтарськ, Росія;

Чауда, Крим.

Більшу частину БпЛА було спрямовано проти прифронтових територій, які розташовані близько до лінії бойового зіткнення або ж державного кордону. Зокрема росіяни намагались вразити різні об'єкти: військові, цивільні, паливно-енергетичного сектору.

"Не забуваймо ті удари "Іскандерами" по Полтавській області, а сьогодні уже бачили й удари БПЛА по об'єктах паливно-енергетичного сектору. Це буде завжди в пріоритеті ворога. Навіть не в глибині країни, а ближче до лінії фронту", - пояснив Ігнат.

Атака на Україні у ніч на 30 січня

У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну 35-ма ударними дронами типу Shahed-136/131. Також застосували дві зенітні керовані ракети С-300 по території Донецької області.

Протиповітряна оборона знищила 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

До відбиття атаки залучали: