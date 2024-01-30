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Вночі збили 15 із 35 "Шахедів". Ігнат пояснив, чому ефективність ППО інколи різниться

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 30 січня, під час чергової нічної атаки російських терористів, протиповітряна оборона знищила 15 із 35 "Шахедів". Більшу частину дронів ворог застосував проти прифронтових територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Для когось це, можливо, дивно. Бо всі звикли бачити інколи й стовідсоткове збиття. Тут треба людям пояснювати. Є розуміння як ворог застосовує техніку. Це не якась там зміна тактики тощо", - відзначив Ігнат. 

За словами спікера Повітряних сил, росіяни атакують різною кількістю БпЛА на різних напрямках й з різних напрямків. Сьогодні це були: 

  • Курська область, Росія; 
  • Приморсько-Ахтарськ, Росія; 
  • Чауда, Крим. 

Більшу частину БпЛА було спрямовано проти прифронтових територій, які розташовані близько до лінії бойового зіткнення або ж державного кордону. Зокрема росіяни намагались вразити різні об'єкти: військові, цивільні, паливно-енергетичного сектору. 

"Не забуваймо ті удари "Іскандерами" по Полтавській області, а сьогодні уже бачили й удари БПЛА по об'єктах паливно-енергетичного сектору.  Це буде завжди в пріоритеті ворога. Навіть не в глибині країни, а ближче до лінії фронту", - пояснив Ігнат. 

Атака на Україні у ніч на 30 січня

У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну 35-ма ударними дронами типу Shahed-136/131. Також застосували дві зенітні керовані ракети С-300 по території Донецької області.

Протиповітряна оборона знищила 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

До відбиття атаки залучали:

  • авіацію;
  • зенітні ракетні підрозділи;
  • мобільні вогневі групи.

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